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В Екатеринбурге в четырех авариях погиб один человек и пострадали пятеро

В Екатеринбурге в четырех авариях погиб один человек и пострадали пятеро
16+
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Все ДТП произошли сегодня утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге в четырех ДТП погиб один водитель и пострадали еще пять человек, сообщили в городском управлении ГИБДД.
 
Первая авария произошла в четыре часа утра на улице Токарей, где Honda врезалась в столб линии электропередач. В салоне был только водитель, он погиб на месте. Мужчина не справился с управлением, так как не рассчитал скорость.
 
В семь утра на перекрестке улиц Краснофлотцев и Старых Большевиков автобус "Богдан" врезался в "Ладу". Пострадали три пассажира легковушки – пожилые мужчины и женщина. По предварительной информации, один из мужчин не был пристегнут ремнем безопасности.
 
Спустя час водитель ВАЗа, двигаясь со стороны бульвара Культуры в сторону улицы Кировградская, сбил мужчину, который решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. 36-летнего мужчину госпитализировали с ушибами.
 
 
В 10.25 на улице Стачек водитель Hyundai при повороте налево сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. У пострадавшей диагностировали перелом костей таза.
  • В ГИБДД отмечают, что с начала 2017 года в Екатеринбурге произошло 429 аварий, в которых погибли 48 человек и пострадали 541.
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Маша Шмурыгина, 14.09.2017, 13:37
Тэги: ДТП
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