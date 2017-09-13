В Екатеринбурге в четырех авариях погиб один человек и пострадали пятеро

Все ДТП произошли сегодня утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017

В Екатеринбурге в четырех ДТП погиб один водитель и пострадали еще пять человек, сообщили в городском управлении ГИБДД.

Первая авария произошла в четыре часа утра на улице Токарей, где Honda врезалась в столб линии электропередач. В салоне был только водитель, он погиб на месте. Мужчина не справился с управлением, так как не рассчитал скорость.

В семь утра на перекрестке улиц Краснофлотцев и Старых Большевиков автобус "Богдан" врезался в "Ладу". Пострадали три пассажира легковушки – пожилые мужчины и женщина. По предварительной информации, один из мужчин не был пристегнут ремнем безопасности.

Спустя час водитель ВАЗа, двигаясь со стороны бульвара Культуры в сторону улицы Кировградская, сбил мужчину, который решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. 36-летнего мужчину госпитализировали с ушибами.

В 10.25 на улице Стачек водитель Hyundai при повороте налево сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. У пострадавшей диагностировали перелом костей таза.