В Екатеринбурге Honda влетела в столб, водитель погиб

Трагедия произошла ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.09.2017
В Екатеринбурге на улице Токарей иномарка врезалась в столб, водитель погиб, сообщает служба спасения "Сова".
Honda Civic еъала по улице Репина в сторону Металлургов. По предварительной информации, водитель не рассчитал скорость, из-за чего автомобиль занесло и он врезался в столб. Удар был такой силы, что иномарка оказалась сильно искареженной, а водитель погиб на месте.
Чтобы извлечь мужчину из иномарки, понадобилась помощь спасателей.