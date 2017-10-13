В центре Екатеринбурга на ходу сгорела «Лада»

Пожар произошел на улице Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

Вечером 14 октября на улице Куйбышева в Екатеринбурге сгорела "Лада", сообщают в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошел около 11 часов вечера. ВАЗ загорелся на ходу, когда двигался по Куйбышева между улицами Сакко и Ванцетти и Шейнкмана. По данным областного управления МЧС, площадь пожара составила 4 квадратных метра. На место происшествия выезжали шесть спасателей и две пожарные машины, потушить "Ладу" удалось всего за две минуты.

Водитель "одиннадцатой" не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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