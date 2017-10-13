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В Свердловской области автобус сбил 10-летнего мальчика

В Свердловской области автобус сбил 10-летнего мальчика
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Красноуральске микроавтобус Ford сбил 10-летнего школьника, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
По предварительной информации, ребенок решил перейти дорогу в неположенном месте и вышел на проезжую часть прямо перед автобусом. Водитель не успел остановиться и сбил мальчика. Школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами бедра. 
 
По словам водителя автобуса, он попытался объехать ребенка, но заметил его слишком поздно - автобус задел мальчика передней левой частью. По факту ДТП проводится дознание.
 
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Маша Шмурыгина, 14.10.2017, 10:23
Тэги: ДТП, Дети
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