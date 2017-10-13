В Свердловской области автобус сбил 10-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.10.2017

В Красноуральске микроавтобус Ford сбил 10-летнего школьника, сообщили в областном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, ребенок решил перейти дорогу в неположенном месте и вышел на проезжую часть прямо перед автобусом. Водитель не успел остановиться и сбил мальчика. Школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами бедра.

По словам водителя автобуса, он попытался объехать ребенка, но заметил его слишком поздно - автобус задел мальчика передней левой частью. По факту ДТП проводится дознание.