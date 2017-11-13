Почти половина дорог Свердловской области не соответствует нормам

При этом за год на их ремонт потратили 2,7 миллиарда рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017

За 2017 год в Свердловской области отремонтировали 173 километров дорог, 49 из которых – федеральные, около 47 километров – местные, более 78 километров – региональные.

По данным департамента информационной политики, на обновление покрытий потратили 2,7 миллиарда рублей. При этом в нормативном состоянии находится только 53% дорог.

– Все, что запланировано на 2017 год, выполнено в полном объеме. Команда, которая сформировалась для реализации проекта в нашей агломерации, показала хороший результат. Мы до 1 ноября смогли достичь поставленных целей, все объекты сдали в срок, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Отмечается, что число мест концентрации ДТП на дорогах области сократилось с 19 до 13.

В 2018 году на ремонт дорог планируют потратить порядка 2,06 миллиарда рублей.

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