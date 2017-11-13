Под Екатеринбургом автоледи на ВАЗе сбила мужчину

Пострадавшего пешехода увезли в больницу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.11.2017
Минувшим вечером на 13 километре дублера Сибирского тракта 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 сбила пешехода. Под колесами отечественной легковушки оказался мужчина, который нарушил правила дорожного движения.
фото: служба спасения "СОВА"
Как рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД, машина двигалась из Екатеринбурга в сторону села Косулино, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
фото: служба спасения "СОВА"
Авария произошла в 19.00.
- Напомним, что на прошлой неделе, на трассе Екатеринбург – Пермь при столкновении фургона и грузовика погибли три человека.
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