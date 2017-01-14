Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»

За рулем машины сидел пьяный водитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Дегтярске сотрудники Госавтоинспекции открыли предупредительную стрельбу в ходе погони за автомобилем УАЗ в воскресенье, 15 января. В результате машине пришлось остановиться.

По информации ГИБДД, полицейские находились при исполнении во время дежурства по улице Почтовой, 5, в Дегтярске.

– Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль марки УАЗ и потребовали от водителя, чтобы тот остановился. Однако водитель напротив начал увеличивать скорость и не реагировал на неоднократные просьбы остановиться, пытаясь скрыться. Тогда полицейские и применили табельное оружие, – рассказали НАШЕЙ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В результате машине пришлось остановиться. За рулем находился 32-летний пьяный водитель и двое пассажиров во возрасте 18 и 24 лет.