Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017
В Дегтярске сотрудники Госавтоинспекции открыли предупредительную стрельбу в ходе погони за автомобилем УАЗ в воскресенье, 15 января. В результате машине пришлось остановиться.
По информации ГИБДД, полицейские находились при исполнении во время дежурства по улице Почтовой, 5, в Дегтярске.
– Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль марки УАЗ и потребовали от водителя, чтобы тот остановился. Однако водитель напротив начал увеличивать скорость и не реагировал на неоднократные просьбы остановиться, пытаясь скрыться. Тогда полицейские и применили табельное оружие, – рассказали НАШЕЙ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
В результате машине пришлось остановиться. За рулем находился 32-летний пьяный водитель и двое пассажиров во возрасте 18 и 24 лет.
- В отношении все троих заведено дело по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
- Также в отношении водителя заведено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
- Мужчины задержаны и ожидают решения суда. Машина находится на штрафстоянке.