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Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»

Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»
16+
Фото: ГИБДД Свердловской области
За рулем машины сидел пьяный водитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

В Дегтярске сотрудники Госавтоинспекции открыли предупредительную стрельбу в ходе погони за автомобилем УАЗ в воскресенье, 15 января. В результате машине пришлось остановиться.

По информации ГИБДД, полицейские находились при исполнении во время дежурства по улице Почтовой, 5, в Дегтярске.

– Сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль марки УАЗ и потребовали от водителя, чтобы тот остановился. Однако водитель напротив начал увеличивать скорость и не реагировал на неоднократные просьбы остановиться, пытаясь скрыться. Тогда полицейские и применили табельное оружие, – рассказали НАШЕЙ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В результате машине пришлось остановиться. За рулем находился 32-летний пьяный водитель и двое пассажиров во возрасте 18 и 24 лет.

  • В отношении все троих заведено дело по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
  • Также в отношении водителя заведено административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
  • Мужчины задержаны и ожидают решения суда. Машина находится на штрафстоянке.
Дмитрий Шевалдин, 15.01.2017, 15:56
Тэги: ГИБДД, Авто, Происшествия
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