В Первоуральске пьяная женщина на «Ладе» сбила пешехода и сбежала с места ДТП

Перед тем, как сесть за руль, женщина выпила четыре литра пива.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В Первоуральске женщина на «Ладе» сбила 43-летнего пешехода и скрылась с места ДТП , но вскоре была задержана полицейскими. Об этом 15 февраля сообщил НАШЕЙ официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых.

24-летняя жительница Первоуральска за рулем «Лады» превысила скорость, в результате машину занесло и отбросило на мужчину, который шел по краю дороги навстречу автомобилю. Сбив пешехода, автоледи решила сбежать с места аварии, а пострадавшего доставили в больницу с переломом правой голени.

Фото: В.Н. Горелых

О случившемся в полицию сообщил очевидец – ему удалось запомнить цифры на госномере «Лады». После его звонка в городе ввели план «Перехват», и вскоре нетрезвую женщину задержали в районе коллективного сада. Выяснилось, что она имеет трехлетний водительский стаж и за это время 15 раз нарушала ПДД.

– Гражданка пояснила инспекторам ГИБДД, что перед тем, как сесть за руль, выпила порядка четырех литров пива вместе со своим гражданским супругом, а затем решила съездить в магазин за сигаретами. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения по существу в мировой суд, – рассказал Валерий Горелых. – Сама виновница ЧП, похоже, осознала, что натворила. По крайней мере в интервью нашей съемочной группе она вполне уверенно произнесла в качестве вывода, что надо меньше пить.

Автолюбительницу арестовали на сутки за неуплату штрафов и лишили водительских прав на полтора года. В скором времени суд вынесет женщине приговор за вождение в пьяном виде – ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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