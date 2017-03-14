В Екатеринбурге прапорщик на БМВ Х6 устроил тройную аварию

Свою вину в аварии сотрудник полиции признал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
В Екатеринбурге сотрудник отдела полиции на метрополитене городского управления МВД спровоцировал массовую аварию на улице Таватуйской, сообщает 14 марта Znak.com.
Водитель отдела полиции на метрополитене Екатеринбурга во время движения со стороны Таватуйской в сторону Опалихинской начал перестраиваться на другую полосу и столкнулся с «Маздой», которая ехала в попутном направлении. От удара «Мазду» откинуло на «Хендэ». В областном управлении МВД факт аварии с участием прапорщика подтвердили и отметили, что мужчина в тот день находился не на службе, в гражданской одежде и на своей личной машине БМВ Х6. Авария произошла еще 10 марта.
Сотрудник полиции признал свою вину в ДТП, скрыться после аварии не пытался. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выписали в его отношении протокол за нарушение правил маневрирования. Руководство отдела полиции, где работает прапорщик, начало служебную проверку.
- БМВ Х6 прапорщик приобрел в 2014 году по остаточной стоимости в 400 тысяч рублей после того, как иномарка попала в аварию.
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