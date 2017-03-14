Водитель грузовика «Хендэ» уснул за рулем на Сортировке прямо во время движения

Он врезался в «Газель». От сильного удара мужчину зажало в кабине.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в ночном ДТП на Сортировке уснувший водитель грузовика «Хендэ» врезался в «Газель» на светофоре. Как сообщил 15 марта портал e1, водителя иномарки с трудом вытащили из покореженной кабины и госпитализировали.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла в ночь на 15 марта около 4 утра на перекрестке улиц Таватуйской и Надеждинской. Как уточнили очевидцы, водитель грузовика «Хендэ» столкнулся с «Газелью», которая стояла в ожидании «зеленого» на светофоре. От удара «Газель» вытолкнуло за перекресток, а «Хендэ» откинуло на дорожное ограждение.

Водитель грузовика был не пристегнут, и в результате столкновения его зажало в кабине, которая наполовину вошла внутрь. С переломом ступней и ног мужчина был госпитализирован в ГКБ № 23, где ему оказана медицинская помощь и проведена экспертиза на наличие алкогольного опьянения. Мужчина, управлявший «Газелью», травм не получил. Он, кстати, помогал виновнику аварии — пытался достать его из кабины до приезда спасателей, но не вышло. Тогда он тросом вытащил иномарку с обочины. — Водитель «Хендэ» рассказал мне, что устал и просто уснул за рулем, с виду он был трезв, — уточнил мужчина за рулем «Газели».