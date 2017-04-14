На въезде в Екатеринбург по Тюменскому тракту легковушка догнала УАЗ и разбилась об него

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки с трудом на ногах стоял: он был пьян.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
На 21-м километре дублера Сибирского тракта в районе моста на Исток днем 15 апреля столкнулись УАЗ «Хантер» и Kia Rio. Иномарка догнала УАЗик и врезалась в него, написал e1. Есть пострадавшие в ДТП.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что автомобили ехали в одну сторону, от Тюмени по направлению к Екатеринбургу. В 12.40 водитель Kia Rio врезался во впереди едущий УАЗ, тот опрокинулся, а иномарка улетела в ограждение трассы.
Фото: Артур Зиганшин, Facebook
В аварии пострадали три человека: 50-летний водитель и два пассажира УАЗа, 25-летний парень и 33-летняя женщина. Они доставлены в больницу.
У УАЗика сильно повреждена задняя часть, легковушке разбило капот и перед. Из-за ДТП в этом месте образовалась серьезная пробка.
38-летнего водителя Kia отправили на медосвидетельствование в больницу. На месте ДТП он даже не смог объяснить причину своего поведения на дороге и отказался пройти тест на алкоголь.
— Там водитель Kia бухой, на ногах стоит, качается, «бобик» размотало, мужики пострадали, а он целый невридимый, — прокомментировал в соцсетях екатеринбуржец Евгений Воробьев.