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Около Шабровского груженый КАМаз улетел в кювет

Около Шабровского груженый КАМаз улетел в кювет
16+
Фото: avtodrive.com
Водитель остался жив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В Екатеринбурге 15 апреля около поселка Шабровский КАМаз улетел в канаву. Чтобы его достать, пришлось перекрыть дорогу, из-за этого там образовалась большая пробка, написал e1.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на дороге поселок Шабровский – станция Сысерть около 8 утра. КАМаз сошел с дороги и перевернулся в канаву. Он был загружен камнем. У самосвала повреждена кабина и выбито лобовое стекло.

  • Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ДТП никто не пострадал.
Марина Подкорытова, 15.04.2017, 10:21
Тэги: ДТП, Авто
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