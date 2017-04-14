Наверх
Шахматный поединок гроссмейстера Сергея Карякина с первоуральцем, играющим языком – репортаж НАШЕЙ
16:20, сегодня
Екатеринбург стал третьей автостолицей России: у нас в каждой семье есть машина, и не одна
18:10, сегодня
Не туда заехали: в Екатеринбурге митинг против отмены маршрутов превратился в прием по вопросам ЖКХ
15:38, сегодня
В Нижнем Тагиле пассажирка выпала из маршрутки прямо во время движения
14:10, сегодня
В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-Крови
13:42, сегодня
Коляда — бомж: фильм с небольшой ролью режиссера из Екатеринбурга покажут на Каннском фестивале
12:50, сегодня
На Уралмаше из горящей машины еле успели вытащить пьяного водителя
12:00, сегодня
С дверцей в сердце: екатеринбургский художник нарисовал Иисуса Христа на столешнице
11:30, сегодня
Ученые исследовали возможность секса в космосе
11:05, сегодня
Около Шабровского груженый КамАЗ улетел в кювет
10:21, сегодня
Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с обездвиженным первоуральцем Николаем Грудинкиным
22:20, 14.04.2017
14 апреля в Екатеринбурге: скорая «Ночь музеев» и онлайн-кассы
20:25, 14.04.2017
Екатеринбуржец пытается вызволить свою дочь из новой семьи: 4-летняя девочка рассказала о БДСМ-играх отчима
19:35, 14.04.20171
В Екатеринбурге пенсионерка умерла после обвинения в краже в «Пятерочке»
18:50, 14.04.20177
В Екатеринбург привезли Софи Лорен и Джину Лоллобриджиду: масштабная фотовыставка открылась в Ельцин Центре
18:35, 14.04.2017
Екатеринбуржцам покажут гигантские раритетные книги
18:20, 14.04.2017
В Екатеринбурге около Театра драмы группа молодежи жестоко избила скейтбордиста: у него сломана челюсть
18:12, 14.04.20174
Никита Михалков представил свое детище «в двух шагах» от Ельцин Центра
17:40, 14.04.2017
Подростка сбила пенсионерка: в Екатеринбурге задержали водителя, сбежавшего с места ДТП на Щербакова
17:01, 14.04.2017
В Свердловской области в жилом доме крыша упала прямо в квартиру, пробив потолок и пол
16:44, 14.04.2017
В Екатеринбурге полиция оцепила «Дом контор» из-за гаджета в урне
16:25, 14.04.2017
Маршрутов – меньше, денег – больше: Екатеринбург получит еще 64 миллиона рублей на транспортную реформу
16:17, 14.04.20171
«Поголовное уничтожение малого бизнеса!»: свердловские предприниматели высказались по поводу перехода на онлайн-кассы
15:45, 14.04.20174
С июля 2017 года в России можно будет оформлять больничные в электронном виде
15:15, 14.04.2017
В Свердловской области просыпаются клещи: простой способ обезопасить себя от укусов
14:53, 14.04.2017
Парад абсурда начнется от Ельцин Центра: в Екатеринбурге подана заявка на пятую Монстрацию
14:45, 14.04.20171
«Как Иван-Дурак ума-разума набирался!» Сказочная Академия устраивает День открытых дверей в Екатеринбурге
14:33, 14.04.2017
Сестра смогла спастись: в Свердловской области возбудили дело после гибели трехлетнего мальчика на железной дороге
14:02, 14.04.2017
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
14:01, 14.04.2017
Придется отпрашиваться у Ройзмана: депутатов Екатеринбургской гордумы будут штрафовать за прогулы
13:57, 14.04.2017
На «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге горожан призовут к ЗОЖ и сохранению окружающей среды
13:50, 14.04.2017
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
13:36, 14.04.2017
Около железнодорожного вокзала Екатеринбурга в кустах нашли отрезанную голову
13:31, 14.04.20171
В Екатеринбурге задержали трех сотрудников ОБЭП
13:12, 14.04.2017
«Это была провокация»: представитель Кадырова в Екатеринбурге прокомментировал драку студентов на матче
12:53, 14.04.20172
В Екатеринбурге появился уникальный аппарат для выявления рака на ранних стадиях
12:47, 14.04.20172
9 мифов о весеннем авитаминозе в Екатеринбурге
12:26, 14.04.2017
«Двери открыты, телевизор работает, никого дома нет»: в Нижнем Тагиле из своей квартиры пропала пожилая женщина
12:17, 14.04.2017
В Первоуральске задержали неадекватного водителя-наркомана
12:04, 14.04.2017
В Свердловской области за дачу ложных показаний депутата привлекут к суду
11:33, 14.04.2017
В Екатеринбурге на одну вакансию в сфере госслужбы претендуют 30 человек
11:26, 14.04.2017
Допрыгался: в Екатеринбурге хулигана, который прыгал по машинам, арестовали на 5 суток
10:44, 14.04.2017
В Екатеринбурге снесли незаконный магазин товаров для животных
10:35, 14.04.20171
В Екатеринбурге «Рено» влетел в трамвай
09:51, 14.04.20171
За ночь в Екатеринбурге сгорели три ВАЗа и «Газель»
09:25, 14.04.20172
Выходные в Екатеринбурге c 15 по 16 апреля: идем на Базар диковин, зажигаем на рок-шоу и празднуем Пасху
09:00, 14.04.2017
Под Екатеринбургом автомобиль задавил парня и девушку: водитель сбежал с места ДТП
08:50, 14.04.2017
Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении»
08:33, 14.04.2017
Дождь, снег и сильный ветер: погода не порадует екатеринбуржцев в выходные
08:11, 14.04.2017
«Лысина решает»: рецензия на фильм «Форсаж 8»
08:10, 14.04.2017
Никита Михалков приехал в Екатеринбург и сделал новое заявление о Ельцин Центре
23:50, 13.04.20175

Екатеринбург стал третьей автостолицей России: у нас в каждой семье есть машина, и не одна

Екатеринбург стал третьей автостолицей России: у нас в каждой семье есть машина, и не одна
16+
Фото: pixabay.com

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Екатеринбург стоит на третьей строке по количеству машин на душу населения — сразу после Москвы и Санкт-Петербурга: почти в каждой семье есть авто, и не одно. Это в процессе исследования выяснили в аналитическом агентстве «Автостат».

В Екатеринбурге аналитики насчитали 446,5 тысячи легковых автомобилей. Это самый крупный показатель за пределами двух российских столиц. В превосходящем по численности населения Новосибирске величина автопарка насчитывает только 433,1 тысячу машин.

Кроме Екатеринбурга и Новосибирска, планку в 400 тысяч автомобилей не преодолел ни один из российских миллионников. К примеру, в Казани легковой автопарк насчитывает 368,5 тысячи машин, в Челябинске - 320,4; Уфе - 311,6; Перми - 246,5 тысячи автомобилей.

  • При этом у нас в городе один легковой автомобиль приходится на три с небольшим жителя, включая стариков и детей. Таким образом, в среднем одна семья располагает не 1 машиной.
  • Агентство провело исследование количества легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года, которое охватывало города с населением свыше 1 миллиона жителей.
Марина Подкорытова, 15.04.2017, 18:10
Тэги: Авто, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Жизнь в городе Хэллоуин-2015 ЗАГС Хоккей Конкурсы Горячее Политика Дети Доска позора Видео Рецензия Личное Кризис и санкции Животные Транспорт История успеха Растения Мужчины Деньги Катастрофа ЧМ-2018 Экономика Происшествия Ту 154 Слухи Школа СМИ Грипп Дело Пьянкова Отдых Здоровье Красота Парковки История Екатеринбурга Убийство в Рахмангулово Экономия Биатлон Новости России Позитив Эксклюзив ИГИЛ Суд Мотоциклы Расстрел на Депутатской Грипп в Екатеринбурге Волейбол Афиша Мировые новости ВУЗ Дорожные воины Транспортная реформа Интернет Лайфхак Приостановка полетов в Египет Мода МЧС Медицина Недвижимость Секс Авто Ошибки врачей Война ритуальных агентств Шоу-бизнес Взятки Тест Строительство В Екатеринбурге -40 градусов Необычное Общественный транспорт Горящие авто Мистика Обрушение крыши на Калинина Фото Выставки Спорт Снос монастыря на Качканаре Самолет Скорая помощь Крушение самолета под Ростовом Туризм Кто заработал Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Смерть Сибирская язва Новости Высокие технологии Дом-2 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости дня Голодовка в колонии Баскетбол ГИБДД Женщины Расписание Взрыв Культура Знаменитости Новый год Искусство Еда Бизнес Дороги Бэби-боксы Семья Скандалы ДТП Пусть говорят Самолет Минобороны упал в Якутии Отношения Рейтинг Статистика Студенты Пожар Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Религия Гололед Психология Репортаж Опрос Музыка Производство Мультимедиа Розыск Коллекторы Ельцин-центр Скандал с Новиковым Погода Расстрел Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Храм святой Екатерины Футбол ЖКХ Образование Путин Развлечения Корь Военный репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Интервью Криминал Приговор Лошагину Ловец покемонов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru