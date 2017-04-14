Екатеринбург стал третьей автостолицей России: у нас в каждой семье есть машина, и не одна

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Екатеринбург стоит на третьей строке по количеству машин на душу населения — сразу после Москвы и Санкт-Петербурга: почти в каждой семье есть авто, и не одно. Это в процессе исследования выяснили в аналитическом агентстве «Автостат».



В Екатеринбурге аналитики насчитали 446,5 тысячи легковых автомобилей. Это самый крупный показатель за пределами двух российских столиц. В превосходящем по численности населения Новосибирске величина автопарка насчитывает только 433,1 тысячу машин.



Кроме Екатеринбурга и Новосибирска, планку в 400 тысяч автомобилей не преодолел ни один из российских миллионников. К примеру, в Казани легковой автопарк насчитывает 368,5 тысячи машин, в Челябинске - 320,4; Уфе - 311,6; Перми - 246,5 тысячи автомобилей.