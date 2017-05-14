Мужчина впал в кому после столкновения с «Лексусом» на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом обеих ног.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Сегодня, 15 мая, в 15.00 возле дома на улице Машиной, 27а, в Екатеринбурге автомобиль «Лексус» сбил 56-летнего пешехода. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом обеих бедер. В состоянии комы его госпитализировали в ГКБ № 24. Об этом НАШЕЙ сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

За рулем «Лексуса» находился 26-летний молодой человек. Стаж его вождения составляет один год.

В момент аварии он ехал по Машинной в сторону улицы Щорса. «Лексус» сбил мужчину, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.