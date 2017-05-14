Снег растаял: прокуратура не успела проверить в Екатеринбурге использование противогололедных реагентов

В своей проверке «Бионорда» ведомство сослалось на исследования ученых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Прокуратура Свердловской области не успела проверить соблюдение технологий при использовании противогололедных реагентов в Екатеринбурге. Ответ из ведомства 14 мая 2017 года опубликовал на своей странице депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Безопасна ли химия для здоровья

Из документа следует, что прокуратура проверила все возможные последствия от использования «Бионорда». Зимой 2016/2017 гг. именно этот материал вызвал у горожан больше всего вопросов по эффективности использования.

— Несмотря на то, что по данным Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга в городе в 2016 году наблюдался общий рост заболеваемости граждан, в том числе болезнями органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, причинно- следственная связь указанного явления с применением ПГМ «Бионорд» не установлена, — говорится в ответе прокуратуры.

Кроме того, говоря о безопасности использования «Бионорда», прокуратура сослалась на несколько заключений коммерческих структур и ученых.

Зима неожиданно кончилась

Убедиться лично в правильном использовании «Бионорда» на улицах Екатеринбург надзорное ведомство не смогло.

— Дать оценку соблюдения дорожно-эксплуатационными службами города требований инструкции по использованию противогололедного материала «Бионорд» и норм его расхода в настоящее время, в связи с установившимися положительными температурами, не представляется возможным, — отметили в прокуратуре.