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На Московском тракте ДТП: у KIA отлетели колеса

На Московском тракте ДТП: у KIA отлетели колеса
16+
Фото: служба спасения "СОВА"
У машины оборвалась подвеска.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Утром 15 августа на 346 километре Московском тракте произошло ДТП. Водитель KIA решил обогнать впереди идущий Opel и во время перестроения зацепил фуру.

–  По идее, все шли 120. Водитель на KIA шел за мной. Он обходит меня с правой стороны и даже не перестраивается в левый ряд. Вообще он задел еще фуру. Тот видно не понял, поэтому поехал дальше, без остановки, – рассказал водитель автомобиля Opel .

После столкновения с большегрузом машина отлетела в ограждение. Сначала у легковушки отлетело левое колесо, которое угодило в Opel, а затем и правое.

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Олег Галимов, 15.08.2017, 15:05
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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