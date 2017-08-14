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Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе

Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе
16+
Фото: Wikimedia Commons
Мужчина не рассчитал скорость и расстояние до ЗИЛа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Renault Fluence врезался в грузовик ЗИЛ на трассе Красноуфимск – Арти – Касли. 61-летний водитель иномарки погиб.
 
Столкновение произошло на 45-м километре автодороги вечером 15 августа. Водитель Renault Fluence не рассчитал скорость и расстояние до впереди идущего грузовика и врезался в него. Удар был такой силы, что владелец легковушки погиб от полученных травм до приезда скорой помощи. 
  • Утром 14 августа на трассе под Сысертью столкнулись "пятнадцатая" и "Лада Гранта". Два пассажира "пятнадцатой" погибли на месте, еще два ее пассажира и водитель госпитализированы. Владелец "Лады" не пострадал.

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Маша Шмурыгина, 15.08.2017, 11:06
Тэги: ДТП, Фото
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