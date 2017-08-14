Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе

Мужчина не рассчитал скорость и расстояние до ЗИЛа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
Renault Fluence врезался в грузовик ЗИЛ на трассе Красноуфимск – Арти – Касли. 61-летний водитель иномарки погиб.
Столкновение произошло на 45-м километре автодороги вечером 15 августа. Водитель Renault Fluence не рассчитал скорость и расстояние до впереди идущего грузовика и врезался в него. Удар был такой силы, что владелец легковушки погиб от полученных травм до приезда скорой помощи.
- Утром 14 августа на трассе под Сысертью столкнулись "пятнадцатая" и "Лада Гранта". Два пассажира "пятнадцатой" погибли на месте, еще два ее пассажира и водитель госпитализированы. Владелец "Лады" не пострадал.