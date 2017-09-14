Макаровский мост на месяц перекроют для трамваев

В это время рабочие будут расширять проезжую часть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Движение трамваев по Макаровскому мосту в Екатеринбурге могут перекрыть. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с его реконструкцией.

– Ориентировочно с 20 сентября по 20 октября текущего года в связи с переустройством трамвайных путей движение вагонов по мосту (соответственно и по улице Челюскинцев) будет закрыто. Одновременно с этим службы начнут работы по расширению проезжей части, – говорится в сообщении мэрии.

Новую схему движения трамваев администрации представят в ближайший вторник.

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