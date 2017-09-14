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На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две легковушки и два грузовика

На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две легковушки и два грузовика
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Фото: архив НАШЕЙ
Есть пострадавший.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две легковушки и два грузовика, пострадала женщина.
 
Массовая авария произошла поздно вечером 14 сентября в Богдановиче. Участниками ДТП стали Chevrolet, Volkswagen и грузовые автомобили "Урал" и Freightliner, сообщили в областном управлении МЧС. 
 
На место происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение. В ведомстве отметили, что в аварии пострадал человек – пассажирка Chevrolet. Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.
  • За утро 14 сентября в Екатеринбурге в четырех авариях погиб один человек и пострадали пятеро. Водитель иномарки стал жертвой столкновения со столбом на улице Токарей; на Уралмаше в ДТП с автобусом и "Ладой" пострадали три пассажира ВАЗа, еще двух человек автомобили сбили на бульваре Культуры и на улице Стачек.
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Маша Шмурыгина, 15.09.2017, 11:40
Тэги: ДТП
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