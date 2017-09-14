«Сплошное недоразумение»: в центре Екатеринбурга появился кривой пешеходный переход

Теперь перейти проспект Ленина не так-то просто.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Ремонтные работы на четной стороне проспекта Ленина в районе площади 1905 года ознаменовались появлением кривого пешеходного перехода. Части разметки "зебры" не стыкуются между собой, что выглядит нелепо и прежде всего неудобно для пешеходов.

– Ремонт площади 1905 года – сплошное недоразумение. Сначала взялись за нечетную сторону проспекта. Переложили брусчатку, неровно, правда, теперь едешь словно по стиральной доске. Затем обозначили пешеходный переход. Вот только плитки на весь не хватило, и оставшийся кусок "обернули" в асфальт до лучших времен.

На том, думал, маразм закончится. Но терпение и труд все перетрут. Сейчас рабочие доводят до ума участок возле мэрии и "Пассажа" и пешеходник обустраивают несколько в другом месте. Как они намерены соединять две части?! – написал в своем Facebook депутат заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских.