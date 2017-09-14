В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Раевского

Там будут прокладывать сети инженерно-технического обеспечения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭФЕС" изменило планы по закрытию движения на улице Раевского на участке от Блюхера до Ирбитской. Специалисты будут проводить работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения.

– Ограничения для транспорта пройдут с 07.00 16 сентября до 20.00 17 сентября, – сообщает информационный портал Екатеринбурга.

Добавим, что вчера стало известно о том, что улицу Кулибина сделают односторонней в сторону Первомайской, а у дома № 214/2 по улице Московской обустроят новый пешеходный переход.

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