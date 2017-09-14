В Нижнем Тагиле суд заставил виновника ДТП выплатить 90 тысяч пострадавшей девочке

Школьница до сих пор страдает от последствий травмы, полученной в аварии прошлым летом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Нижнем Тагиле суд взыскал с виновника ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка, 90 тысяч рублей.

Авария произошла летом 2016 года. Водитель Daewoo Nexia на перекрестке проспекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе не пропустил ВАЗ, который ехал по главной дороге. В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка ВАЗа. Девочке пришлось лечиться в стационаре. Ущерб ее здоровью был оценен как средней тяжести.

Суд назначил водителю штраф в размере 15 тысяч рублей. Однако прокуратура во время проверки установила, что девочка долгое время испытывала сильную боль и до сих пор страдает головокружениями, из-за чего ей приходится пропускать уроки в школе.

Прокуратура направила иск в суд с требованием компенсировать моральный вред, нанесенный подростку. Суд иск удовлетворил и взыскал с виновника ДТП 90 тысяч рублей.

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