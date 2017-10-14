На Сортировке водитель иномарки без прав протаранил две легковушки, остановившиеся на светофоре

В ДТП пострадали парень и девушка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

ДТП, в котором пострадали парень и девушка, произошло накануне вечером на улице Таватуйской в микрорайоне Сортировка.

По данным городского управления ГИБДД, виновником аварии стал 31-летний водитель «Volkswagen Passat», которого лиши прав за отказ от медосвидетельствования еще после предыдущего нарушения. Но это не помешало лихачу снова сесть за руль. В 21.40 он ехал по Таватуйской со стороны Надеждинской в направлении Сортировочной. И на перекрестке Таватуйская - Сортировочная врезался в остановившиеся на светофоре автомобили «Mazda СХ 5» и «Volkswagen Golf».

В аварии пострадали 27-летние парень и девушка, которые ехали «Volkswagen Golf»

– Бригада скорой помощи доставила их в центральную городскую больницу №23, - прокомментировали в Госавтоинспекции. – Стоит отметить, что в момент столкновения пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий.

А водителя «Volkswagen Passat» после случившегося направили на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения. Если в крови виновника аварии обнаружат алкоголь – его привлекут к установленной законом административной ответственности.

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