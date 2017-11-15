Две молодые женщины разбились насмерть в ДТП под Нижним Тагилом

Водитель иномарки врезалась в "Газель".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017
Две женщины погибли при столкновении Seat и "Газели" на трассе под Нижним Тагилом, рассказали "Нашей Газете" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: АН "Между строк", Нижний Тагил, mstrok.ru
Авария произошла около села Николо-Павловское.
– В 11.50 женщина за рулем Seat Ibiza на 1 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу потеряла управление автомобилем и вылетела на встречку. Там она столкнулась с "Газелью", ехавшей со стороны города. 33-летняя водитель и ее 32-летняя пассажирка от полученных травм умерли до приезда скорой. Водитель ГАЗ-2834, 55-летний мужчина, не пострадал, – уточнили в ГИБДД.
- В причинах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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