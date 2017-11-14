Названы самые опасные места на дорогах Екатеринбурга

Больше всего аварий происходит у торговых центров, метро и на магистралях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

Аналитики "Яндекса" выявили самые аварийно-опасные места на дорогах Екатеринбурга. Для этого была составлена статистика ДТП по отметкам, которые оставляют водители в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

фото: пресс-служба "Яндекса"

С ноября 2015 по ноябрь 2017 водители оставили на карте более 230 000 отметок, но некоторые из них касались одних и тех же аварий. В итоге получилось 57 тысяч отметок 2015–2016 году и 57 тысяч – в 2016–2017. В них вошли как мелкие аварии, так и серьезные ДТП.

– Чтобы выявить самые аварийные и самые опасные места, карту города разделили на квадраты со стороной 100 метров. Самыми аварийными местами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными — те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включённым Навигатором оказалось самым высоким, – рассказали в пресс-службе "Яндекса".

фото: пресс-служба "Яндекса"

Самыми аварийными местами стали выезды из торговых и бизнес-центров, дороги у станций метро, а также крупные магистрали: улицы Халтурина и Малышева, проспект Космонавтов и Объездная дорога.

– Четверть отметок о ДТП приходится на центр города – особенно часто их ставят рядом с БЦ "Высоцкий" и у станций метро "Площадь 1905 года" и "Геологическая", – добавили аналитики.

Самыми опасными местами остаются перекрестки, особенно те, на которых нет светофоров.

Второй в списке по опасности в 2016–2017 году стал перекресток Теплоходного проезда и улицы Пехотинцев.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!