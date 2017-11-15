В Екатеринбурге водитель «Газели» сбил молодого человека, пытаясь проскочить на «красный»

Пострадавшего госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге "Газель" сбила 27-летнего мужчину на улице Армавирской. Авария произошла днем 15 ноября.

Водитель с 21-летним стажем ехал на "Газели" в сторону улицы Летчиков. Пешеходный переход он решил проскочить, несмотря на красный сигнал светофора, сообщили в городском управлении ГИБДД. В результате под колеса "Газели" попал 27-летний пешеход.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом скуловой кости. По факту аварии проводится дознание. Причины ДТП выясняют автоинспекторы.