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В Екатеринбурге водитель «Газели» сбил молодого человека, пытаясь проскочить на «красный»

В Екатеринбурге водитель "Газели" сбил молодого человека, пытаясь проскочить на "красный"
16+
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Пострадавшего госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Екатеринбурге "Газель" сбила 27-летнего мужчину на улице Армавирской. Авария произошла днем 15 ноября. 
 
Водитель с 21-летним стажем ехал на "Газели" в сторону улицы Летчиков. Пешеходный переход он решил проскочить, несмотря на красный сигнал светофора, сообщили в городском управлении ГИБДД. В результате под колеса "Газели" попал 27-летний пешеход.
 
Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом скуловой кости. По факту аварии проводится дознание. Причины ДТП выясняют автоинспекторы.
 
 
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Маша Шмурыгина, 15.11.2017, 17:04
Тэги: ДТП
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