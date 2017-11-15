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В Каменске-Уральском Renault с тремя детьми влетел под пассажирский автобус

В Каменске-Уральском Renault с тремя детьми влетел под пассажирский автобус
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Фото: ГИБДД по Свердловской области
Травмы получили водитель, 4-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Каменске-Уральском при столкновении Renault Logan и автобуса три человека получили травмы, среди них было двое детей, сообщили в пропагаде УГИБДД по Свердловской области.
 
Авария произошла 15 ноября около 8 утра около дома на Алюминиевой, 56.

– 43-летний водитель автомобиля Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем ВАЗ-21120 под управлением 35-летнего мужчины, после чего иномарку отбросило на попутно двигающийся автобус "ЛИАЗ". В автобусе в момент ДТП находилось 20 пассажиров и кондуктор, никто из них не пострадал. В автомобиле Renault пассажирами ехали трое детей. Два четырехлетних малыша находились в детских автокреслах, старшая девочка 12 лет — на переднем пассажирском сидении, пристегнутая штатным ремнем безопасности, – уточнили в ГИБДД.

 
В результате ДТП автомобиль получили серьезные механические повреждения. Водитель Renault с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в городскую больницу, 4-летнему мальчику и 12-летней девочке назначено амбулаторное лечение.
 
 
  • ГИБДД Свердловской области напоминает участникам дорожного движения, что перевозить детей нужно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка на переднем сидении до 12 лет, на заднем — до 7 лет.
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Марина Подкорытова, 15.11.2017, 19:06
Тэги: ДТП, Дети, Авто
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