В Каменске-Уральском Renault с тремя детьми влетел под пассажирский автобус

Травмы получили водитель, 4-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.11.2017

В Каменске-Уральском при столкновении Renault Logan и автобуса три человека получили травмы, среди них было двое детей, сообщили в пропагаде УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 15 ноября около 8 утра около дома на Алюминиевой, 56.

– 43-летний водитель автомобиля Renault Logan не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем ВАЗ-21120 под управлением 35-летнего мужчины, после чего иномарку отбросило на попутно двигающийся автобус "ЛИАЗ". В автобусе в момент ДТП находилось 20 пассажиров и кондуктор, никто из них не пострадал. В автомобиле Renault пассажирами ехали трое детей. Два четырехлетних малыша находились в детских автокреслах, старшая девочка 12 лет — на переднем пассажирском сидении, пристегнутая штатным ремнем безопасности, – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП автомобиль получили серьезные механические повреждения. Водитель Renault с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в городскую больницу, 4-летнему мальчику и 12-летней девочке назначено амбулаторное лечение.