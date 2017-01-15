Под Красноуфимском «Вольво» протаранил внедорожник на обочине: в аварии погибла молодая женщина

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Вечером в воскресенье, 15 января, под Красноуфимском «Вольво» врезался в «Шевроле Ниву», припаркованную на обочине. В ДТП погибла молодая девушка, пассажирка «Шевроле».
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 48-летний водитель «Вольво В50» неправильно выбрал скорость: когда стал тормозить, иномарку занесло на встречную полосу. На обочине стояла «Шевроле Нива», в которую и врезался «Вольво» на большой скорости.
- В результате ДТП от серьезных травм до приезда скорой помощи погибла 22-летняя пассажирка «Нивы».
- ГИБДД проводит проверку ЧП.
- На ЕКАД автобус протаранил легковушку, пострадал водитель.
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