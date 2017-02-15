На Краснолесье екатеринбурженка перебегала дорогу на красный свет и была сбита машиной

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

В четверг, 16 февраля, в Екатеринбурге на пешеходном переходе на Краснолесье водитель на иномарке сбил женщину, которая решила перейти дорогу на красный свет. 40-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы.

Авария произошла в 6.25 утра на пешеходном переходе около дома на Краснолесья, 14.