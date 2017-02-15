На Краснолесье екатеринбурженка перебегала дорогу на красный свет и была сбита машиной

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017
В четверг, 16 февраля, в Екатеринбурге на пешеходном переходе на Краснолесье водитель на иномарке сбил женщину, которая решила перейти дорогу на красный свет. 40-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы.
Авария произошла в 6.25 утра на пешеходном переходе около дома на Краснолесья, 14.
— 53-летний водитель автомобиля «Ситроен» со стажем вождения 18 лет, при движении со стороны Амундсена в сторону Чкалова на регулируемом пешеходном переходе наехал на 40-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины на запрещающий сигнал светофора, — учточнили подробности аварии в отделении пропаганды городской ГИБДД.
- Самыми распространенными нарушениями, которые допускают пешеходы при переходе проезжей части дороги, являются переход в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. По статистике, в январе 2017 года на территории областного центра произошло 25 ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли 4 и ранен 21 человек. Причем, по вине самих пешеходов произошло 15 ДТП, в которых 3 человека погибли и 12 пострадали.
- По обстоятельствам данного ДТП будет проведено дознание.