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В Екатеринбурге муковоз врезался в столб, уходя от столкновения с легковушкой

В Екатеринбурге муковоз врезался в столб, уходя от столкновения с легковушкой
16+
Фото: facebook.com/andrew.kopirin
Водитель грузовика резко повернул влево, чтобы не столкнуться с иномаркой, за рулем которой находилась женщина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

 Екатеринбурге на Объездной дороге днем 16 марта грузовик с мукой врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, сообщают в соцсетях очевидцы.
 
По словам свидетеля ДТП Андрея Копырина, легковая машина выезжала на дорогу с обочины, при этом ее водитель не убедился в отсутствии помех. В это время по дороге двигались два грузовика - муковоз и трейлер. Водителю муковоза пришлось резко повернуть влево, чтобы не столкнуться с легковушкой, водитель трейлера, видя приближение муковоза, резко затормозил. Муковоз тоже попытался экстренно остановиться, но столкновения избежать не удалось.
 
За рулем иномарки находилась женщина, именно она, по словам очевидца, стала виновницей аварии. После столкновения автоледи предпочла скрыться с места ДТП. 
 
 
 
 
  • В ГИБДД отметили, что факт этого дорожного происшествия не регистрировали. 

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Маша Шмурыгина, 16.03.2017, 20:54
Тэги: ДТП, Дороги, Фото
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