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В Екатеринбурге массовое ДТП с автобусом парализовало движение на Белинского

В Екатеринбурге массовое ДТП с автобусом парализовало движение на Белинского
16+
Фото: vk.com/incekb
Пробка тянется до Объездной дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге на улице Белинского днем 16 марта столкнулись автобус, «семерка» и «Фольскваген», сообщают в соцсетях очевидцы.
 
Автобус и ВАЗ не поделили дорогу на перекрестке улиц Белинского и Щорса, по пути к центру города, рассказала свидетельница аварии Анна Кравченко. После столкновения одна из машин задела «Фольксваген». Все участники аварии столкнулись не сильно, но из-за тройного ДТП на Белинского скопилась огромная пробка.
 
в екатеринбурге на белинского столкнулись автобус и две машины 16 марта 2017
 
По словам очевидцев, автомобили стоят на трех полосах, пробка тянется от аквапарка «Лимпопо». По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал, на место столкновения выехали сотрудники ДПС, они установят обстоятельства и виновника ДТП.
  • По состоянию на 15.00 часов скорость движения на улице Белинского от Щорса в сторону станции метро «Ботаническая» не превышает пяти километров в час. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор тянется практически до Объездной дороги.

в екатеринбурге на белинского автобус столкнулся с двумя машинами 16 марта 2017

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Маша Шмурыгина, 16.03.2017, 15:10
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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