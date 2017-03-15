В Екатеринбурге массовое ДТП с автобусом парализовало движение на Белинского

Пробка тянется до Объездной дороги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
В Екатеринбурге на улице Белинского днем 16 марта столкнулись автобус, «семерка» и «Фольскваген», сообщают в соцсетях очевидцы.
Автобус и ВАЗ не поделили дорогу на перекрестке улиц Белинского и Щорса, по пути к центру города, рассказала свидетельница аварии Анна Кравченко. После столкновения одна из машин задела «Фольксваген». Все участники аварии столкнулись не сильно, но из-за тройного ДТП на Белинского скопилась огромная пробка.
По словам очевидцев, автомобили стоят на трех полосах, пробка тянется от аквапарка «Лимпопо». По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал, на место столкновения выехали сотрудники ДПС, они установят обстоятельства и виновника ДТП.
- По состоянию на 15.00 часов скорость движения на улице Белинского от Щорса в сторону станции метро «Ботаническая» не превышает пяти километров в час. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор тянется практически до Объездной дороги.
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