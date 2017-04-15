На Сибирском тракте в Екатеринбурге перевернулся автомобиль – пострадала женщина

Она получила травмы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017
Сегодня, 16 апреля, днем на Сибирском тракте в Екатеринбурге столкнулись джип и «Лада Гранта». По данным очевидцев е1, у джипа оказался разбит капот, а «Лада Гранта» перевернулась на бок.
- Я ехал мимо и увидел женщину, которая лежала на боку, - вспоминает очевидец Александр.
- Наверное, джип ехал по Сибирскому тракту, а вторая машина выезжала с Буторина налево на Сибирский тракт, - предположил другой очевидец Владимир.
- В ГИБДД тем временем сообщили, что в аварии пострадала женщина. Она осталась жива, но получила травмы.