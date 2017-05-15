Мужчина, которого сбил «Лексус» на улице Машинной, умер в реанимации

После аварии мужчина впал в кому, а затем скончался.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев аварии на улице Машинной, 27А, которая произошла в понедельник, 15 мая, днем.

Водитель, двигаясь по улице Машинной в сторону Щорса, сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии его госпитализировали в состоянии комы. У мужчины сломаны бедра обеих ног, также он получил черепно-мозговую травму. Вечером мужчина умер в реанимации.