В Екатеринбурге будет запрещен поворот налево с Ломоносова

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
На Уралмаше с 5 июня ГИБДД запретит левый поворот с улицы Ломоносова на Восстания. Здесь будут установлены новые знаки, отметили в мэрии.
– Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта с 5 июня будет запрещен левый поворот с улицы Ломоносова со стороны Победы на Восстания. Заблаговременно предупреждаем водителей об изменениях и напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – уточнили в администрации Екатеринбурга.
- Это будет сделано для увеличения пропускной способности дороги.
- А с 25 мая дорожные службы запретят на улице Щорса поворот налево на Айвазовского. Ограничения здесь вводятся также для увеличения пропускной способности и повышения безопасности движения.