В Свердловской области четыре человека погибли в загоревшейся после ДТП иномарке

Еще двое госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Четыре человека погибли в столкновении БМВ и микроавтобуса под Красноуфимском, сообщили в областном управлении ГИБДД 15 мая.

Трагедия произошла на четвертом километре трассы Ачит - Месягутово около 10 часов вечера. Водитель БМВ не справился с управлением из-за слишком высокой скорости, в результате иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с пассажирским микроавтобусом «Мерседес».

В салоне БМВ, который ехал из Красноуфимска в сторону поселка Ачит, находились пять человек, в микроавтобусе пассажиров не было - лишь водитель. Его госпитализировали в Ачитскую ЦРБ с переломами ног.

После столкновения БМВ загорелся, спасти из полыхающей машины удалось только одного человека - 22-летнего жителя Красноуфимска, который сидел на заднем сиденье справа.