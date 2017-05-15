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В Свердловской области четыре человека погибли в загоревшейся после ДТП иномарке
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В Свердловской области четыре человека погибли в загоревшейся после ДТП иномарке

В Свердловской области четыре человека погибли в загоревшейся после ДТП иномарке
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Еще двое госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Четыре человека погибли в столкновении БМВ и микроавтобуса под Красноуфимском, сообщили в областном управлении ГИБДД 15 мая.
 
Трагедия произошла на четвертом километре трассы Ачит - Месягутово около 10 часов вечера. Водитель БМВ не справился с управлением из-за слишком высокой скорости, в результате иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с пассажирским микроавтобусом «Мерседес».
 
 
 
В салоне БМВ, который ехал из Красноуфимска в сторону поселка Ачит, находились пять человек, в микроавтобусе пассажиров не было - лишь водитель. Его госпитализировали в Ачитскую ЦРБ с переломами ног.
 
 
После столкновения БМВ загорелся, спасти из полыхающей машины удалось только одного человека - 22-летнего жителя Красноуфимска, который сидел на заднем сиденье справа. 
  • На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и пожарные. Причины аварии, ее обстоятельства и условия устанавливаются.
Маша Шмурыгина, 16.05.2017, 08:11
Тэги: ДТП
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