В Свердловской области четыре человека погибли в загоревшейся после ДТП иномарке

Еще двое госпитализированы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Четыре человека погибли в столкновении БМВ и микроавтобуса под Красноуфимском, сообщили в областном управлении ГИБДД 15 мая.
Трагедия произошла на четвертом километре трассы Ачит - Месягутово около 10 часов вечера. Водитель БМВ не справился с управлением из-за слишком высокой скорости, в результате иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с пассажирским микроавтобусом «Мерседес».
В салоне БМВ, который ехал из Красноуфимска в сторону поселка Ачит, находились пять человек, в микроавтобусе пассажиров не было - лишь водитель. Его госпитализировали в Ачитскую ЦРБ с переломами ног.
После столкновения БМВ загорелся, спасти из полыхающей машины удалось только одного человека - 22-летнего жителя Красноуфимска, который сидел на заднем сиденье справа.
- На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и пожарные. Причины аварии, ее обстоятельства и условия устанавливаются.