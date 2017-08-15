В Екатеринбурге ВАЗ сбил 25-летнюю мотоциклистку

Девушку госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В Екатеринбурге на улице Зенитчиков "тринадцатая" сбила 25-летнюю девушку на мотоцикле.

Девушка на мотоцикле Honda начала обгонять ВАЗ, который одновременно с этим начал поворачивать налево. Водитель "тринадцатой" не заметил маневр мотоциклистки и сбил ее.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом правой ключицы. Известно, что стаж девушки составляет четыре года, стаж водителя ВАЗа – три. Обстоятельства аварии устанавливаются.