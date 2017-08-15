В Нижнем Тагиле водитель «десятки» сбил пешехода, скрылся и оплатил похороны

Найти виновника помогла видеозапись с регистратора другой машины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В Нижнем Тагиле под суд пойдет виновник смертельного ДТП. Поздним вечером 1 июля этого года водитель ВАЗ-21101 сбил пешехода на проспекте Вагоностроителей и скрылся с места аварии.

Пострадавшего 38-летнего мужчину доставили в нейро-хирургическое отделение, где он скончался на следующий день.

Полиции удалось найти водителя "десятки", который раскаялся и признался, что сразу после ДТП бросил машину на одной из улиц.

– Значительную помощь в выяснении обстоятельств ДТП оказал водитель автомобиля, движущегося за машиной виновника ДТП. Неравнодушный свидетель остановился у лежащего на земле пострадавшего, вызвал и дождался сотрудников полиции, которым предоставил запись видеорегистратора, – сообщает полицейский главк.

Позже виновник попросил прощения у родных погибшего, выразил соболезнование и оплатил похороны.

Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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