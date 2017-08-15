В Свердловской области после аварии скончался 15-летний мотоциклист

В момент ДТП он был без шлема.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В среду, 16 августа в в поселке Ис Нижнетуринского района произошло ДТП, в результате которого скончался ребенок.

Несовершеннолетний управлял мотоциклом "Урал" и был сбит на перекрестке "десяткой". От полученных травм мальчик скончался в больнице. Водитель ВАЗа заявил, что не заметил мотоцикл.

В момент ДТП водитель был без мотошлема. Кроме того, подросток вообще не имел права быть за рулем, так как не достиг 18 лет. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит мотоцикл и опрашивает родителей погибшего.

Добавим, что на прошлой неделе в Екатеринбурге "Лада Приора" сбила двух детей которые ехали на мотоцикле.

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