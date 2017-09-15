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В центре Екатеринбурга Kia Rio сбила женщину с ребенком

В центре Екатеринбурга Kia Rio сбила женщину с ребенком
16+
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Мать с сыном получили черепно-мозговые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

Днем 15 сентября, в Екатеринбурге Kia Rio сбил женщину с ребенком. Легковушка двигалась по проспекту Ленина со стороны Луначарского и стала разворачиваться на перекрестке с Бажова.

В этот момент 33-летняя мать с 8-летним сыном пересекали дорогу по пешеходному переходу.

От удара женщина упала на мальчика. Пострадавшие получили, по предварительному диагнозу, черепно-мозговые травмы. Также у женщины диагностировали ушиб левого бедра. 

ГИБДД проведет дознание по ДТП.

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Олег Галимов, 16.09.2017, 10:25
Тэги: ДТП, Новости дня, ГИБДД
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