В центре Екатеринбурга Kia Rio сбила женщину с ребенком

Мать с сыном получили черепно-мозговые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

Днем 15 сентября, в Екатеринбурге Kia Rio сбил женщину с ребенком. Легковушка двигалась по проспекту Ленина со стороны Луначарского и стала разворачиваться на перекрестке с Бажова.

В этот момент 33-летняя мать с 8-летним сыном пересекали дорогу по пешеходному переходу.

От удара женщина упала на мальчика. Пострадавшие получили, по предварительному диагнозу, черепно-мозговые травмы. Также у женщины диагностировали ушиб левого бедра.

ГИБДД проведет дознание по ДТП.

Добавим, что 14 сентября в деревне под Красноуфимском был сбит 10-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проезжую часть.

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