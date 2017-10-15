Автомобилисты Екатеринбурга снова останутся без парковки на площади 1905 года

Причина – очередная ярмарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В ближайшие выходные водители Екатеринбурга вновь останутся без парковки на площади 1905 года. Там пройдет традиционная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии. Она станет предпоследней в этом году.

– Завершающие торговые дни состоятся 4 и 5 ноября, после чего ярмарки уйдут на каникулы до весны следующего года. Таким образом, у всех, кто ещё не успел сделать необходимые запасы на зиму и порадовать себя качественной продукцией по приятным ценам, есть возможность наверстать упущенное, – сообщили в мэрии.

Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19.00 пятницы до 18.00 воскресенья.

Автолюбителям советуют оставлять машины на улицах Урицкого и Володарского.

Также обещают, что парковка в ТЦ "Пассаж" будет бесплатной.

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