Две иномарки столкнулись на Малышева: улица встала в пробку

Движение затруднено в оба направления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Несколько минут назад в центре Екатеринбурге на улице Малышева столкнулись две иномарки. Об этом НАШЕЙ рассказали очевидцы происшествия.

– Mitsubishi выезжал с улицы Добролюбова, Volkswagen поворачивал от ТЦ Limerance и они столкнулись. В аварии никто не пострадал, но из-за ДТП осталось по одной полосе для проезда, поэтому образовалась пробки в обе стороны, – объяснила читательница НАШЕЙ.

Судя по фотографиям, серьезные повреждения получил Volkswagen – у него сильно разбита передняя часть.

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