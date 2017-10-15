На Полевском тракте в массовом ДТП с самосвалом погибла женщина

Из искореженного автомобиля достали пострадавшего ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

На Полевском тракте столкнулись три легковых автомобиля и самосвал, погибла женщина, сообщают в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей столкновения, жертвой лобовой аварии стала женщина, которая ехала в одной из машин с дочерью. Девочка осталась жива, ее достали из искореженной машины спасатели.

– Около 14.10 на 16-м километре тракта женщина-водитель Kia Rio не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota, затем по инерции отлетела на КамАЗ. После удара с КамАЗом Kia столкнулась с Honda, – рассказали НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД. – Женщина погибла на месте.

Ребенок, по словам очевидцев, находился в шоковом состоянии. Девочку доставили в детскую больницу № 9, врачи также госпитализировали водителя и пассажира Honda. На место ДТП выехали пожарные и полицейские. – С целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные произвели отсоединение клемм аккумуляторов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из поврежденного автомобиля, – рассказали в областном управлении МЧС.

Напомним, в сентябре на Полевском тракте грузовик с 23 тоннами песка раздавил два УАЗа, погибли 8 человек, еще четверо пострадали.

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