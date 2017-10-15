По Макаровскому мосту готовы пустить транспорт

Сити-менеджер Александр Якоб отчитался о ходе работ перед губернатором.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб обсудили планы по строительству и ремонту дорог в уральской столице, сообщает департамент информационной политики.

фото: Департамент информационной политики

По словам сити-менеджера, работы на площади 1905 года и у Центрального стадиона завершены на 95%.

– В настоящее время завершаются сезонные работы на проспекте Ленина и идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано, – проинформировал губернатора Александр Якоб.

Также глава администрации отчитался о ходе работ на Макаровском мосту, который закрыли до 23 октября.

Ожидается, что движение по мосту возобновится уже через неделю после перекладки трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции.

Необходимые работы по усилению моста выполнены, получено заключение о том, что по нему можно запускать и машины, и трамваи.

Напомним, что после закрытия Макаровского моста в городе ухудшилась ситуация на дорогах.

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