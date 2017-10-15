По Макаровскому мосту готовы пустить транспорт

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб обсудили планы по строительству и ремонту дорог в уральской столице, сообщает департамент информационной политики.
фото: Департамент информационной политики
По словам сити-менеджера, работы на площади 1905 года и у Центрального стадиона завершены на 95%.
– В настоящее время завершаются сезонные работы на проспекте Ленина и идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано, – проинформировал губернатора Александр Якоб.
Также глава администрации отчитался о ходе работ на Макаровском мосту, который закрыли до 23 октября.
Ожидается, что движение по мосту возобновится уже через неделю после перекладки трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции.
Необходимые работы по усилению моста выполнены, получено заключение о том, что по нему можно запускать и машины, и трамваи.
- Напомним, что после закрытия Макаровского моста в городе ухудшилась ситуация на дорогах.
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