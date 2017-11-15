Шестимесячный ребенок госпитализирован с переломом черепа после ДТП на Режевском тракте

Всего в аварии пострадали три человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Серьезная авария произошла на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что 34-летняя женщина, сидевшая за рулем легковушки ВАЗ-21099, не справилась с управлением. Машину занесло и она оказалась на "встречке". В этот момент там ехал КамАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека. У шестимесячного пассажира "девяносто девятой", который перевозился на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски, медики диагностировали перелом черепа. Женщина, сидевшая за рулем доставлена в больницу с предварительным диагнозом: ушиб живота и головы.

Также в машине находился 32-летний мужчина. Несмотря на рассечения на лице, от госпитализации он отказался.

– Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям, о необходимости учитывать дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию во время движения и скоростной режим, – напомнили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.