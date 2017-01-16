Массовое ДТП с утра: на Новокольцовском тракте столкнулись шесть иномарок

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Сегодня, 17 января, утром на 3-м километре Новокольцовского тракта произошла массовая авария. На левой полосе в сторону въезда в Екатеринбург столкнулись шесть иномарок.

По данным пропаганды ГИБДД, Хендай столкнулся с Фордом, также шаркнулись две «Тойоты», «Опель» и «Ниссан». На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии сейчас выясняются. Никто из водителей и пассажиров не пострадал.