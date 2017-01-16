В Екатеринбурге арестовали таксиста, который протащил полицейского на несколько сотен метров за своим автомобилем

Инспектор ГИБДД остановил его, чтобы проверить документы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге суд Железнодорожного района выбрал меру наказания водителю, который 15 января зажал руку полицейского окном своего автомобиля и протащил его на несколько метров. Решением суда мужчину арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Вдобавок, материалы по факту его нарушений ПДД рассмотрят на административной комиссии через неделю. Помимо этого правоохранители проводят проверку по факту травмирования полицейского, по результатам которой примут процессуальное решение.

Инспектор городского полка ДПС Артем Паздников нес службу на пешем посту ГИБДД у дома на улице Челюскинцев, 27, в минувшее воскресенье, 15 января. Он остановил «Ладу Приору» со знаком такси, чтобы проверить документы водителя.

Во время проверки 41-летний водитель окном зажал руку полицейского и поехал. Он протащил инспектора ДПС на несколько сотен метров. Затем водитель открыл окно и полицейский смог выдернуть руку. Далее страж порядка остановил попутку и начал преследовать водителя такси.

Нарядам ГИБДД, узнавшим о нарушителе от пострадавшего полицейского, удалось задержать его возле дома на улице Готвальда, 12. Мужчину доставили в отдел полиции №11.