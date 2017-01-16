Пьяный водитель иномарки перевернулся на трамвайных путях в Екатеринбурге

Авария произошла около ТРЦ «Карнавал».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В ночь на 17 января около торгового центра «Карнавал» пьяный водитель «Пежо» перевернулся на трамвайных путях, сообщают в соцсетях очевидцы.

Пьяный водитель за рулем иномарки ехал по улице Халтурина со стороны Пехотинцев в центр Екатеринбурга. Мужчина не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел на трамвайные пути и перевернулся. Когда на место аварии приехали автоинспекторы, водитель начал грубо себя вести, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он категорически отказался.

За 15 минут до этой аварии на улице Халтурина неподалеку от Птичьего рынка в ДТП попал еще один пьяный водитель, сообщают «Вечерние Ведомости». «Фольксваген», которым управлял нетрезвый мужчина, столкнулся с «Шевроле». Пострадавших нет.

Утром 17 января на третьем километре Новокольцовского тракта столкнулись сразу шесть машин. Автомобили разбросало вдоль левой полосы на большом расстоянии, однако серьезных помех для движения авария не создала. К счастью, в массовом ДТП никто не пострадал.

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