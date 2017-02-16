Пьяный екатеринбуржец попытался подкупить полицейских в Североуральске

Мужчина ехал пьяным за рулем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017
В Североуральске задержали ранее судимого екатеринбуржца, который ехал за рулем в пьяном виде и попытался откупиться от полицейских взяткой, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 17 февраля.
Наряд ДПС остановил пьяного екатеринбуржца, ехавшего за рулем «Хонды» на улице Октябрьской. Полицейские попросили 30-летнего водителя показать водительские права, однако документов у мужчины не оказалось. Он не стал скрывать, что употреблял спиртное перед поездкой.
После того, как автоинспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, екатеринбуржец решил откупиться от них взяткой, но полицейские отказались. В надежде, что они все-таки возьмут деньги, автомобилист положил 13 тысяч рублей на сиденье служебной машины.
Полицейские денег не взяли и сообщили о взяточнике в дежурную часть. На место выехала следственно-оперативная группа, подозреваемого доставили в отдел полиции.
- Позже выяснилось, что екатеринбуржец уже трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу, нанесение телесных повреждений средней тяжести и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина освободился осенью 2015 года.
- В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит заключение на срок до восьми лет и крупный штраф.