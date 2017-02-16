В поселке Тугулым УАЗ протаранил «Ауди»: у 15-летней школьницы сломаны руки

В момент аварии она уперлась руками в стекло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Сегодня, 17 февраля, рано утром УАЗ столкнулся с «Ауди». В аварии пострадала 17-летняя девочка, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

По предварительным данным, в 7.40 водитель УАЗа поворачивал налево и не уступил дорогу «Ауди», которым управляла женщина. На пассажирском сиденье сидела 15-летняя девочка. Поняв, что УАЗ не уступит им дорогу, школьница уперлась обеими руками в стекло.

После аварии у девочки заболели руки, и она обратилась в больницу. Там ей поставили диагноз – перелом обеих кистей.