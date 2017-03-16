В Екатеринбурге пожарная машина перевернулась после столкновения с «Опелем»

Пострадал водитель спецмашины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

В Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка пожарная машина столкнулась с автомобилем «Опель Астра», сообщили в областном управлении МЧС 16 марта.

Авария произошла вечером в четверг, 16 марта около перекрестка улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Пожарная автолестница ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками. По словам очевидцев, иномарка ехала на зеленый сигнал светофора, не пропустила пожарных и в результате врезалась в спецмашину.

Удар был такой силы, что пожарная машина перевернулась, а в моторном отсеке «Опеля» произошло возгорание, которое было потушено огнетушителем.

В ДТП пострадал водитель пожарной машины, он госпитализирован с неугрожающими жизни травмами, состояние мужчины удовлетворительное. В МЧС уточнили, что на тушение пожара на улице Новгородцевой, к которому направлялась пожарная машина, отправился другой автомобиль.

Фото: vk.com/te_ekb

Фото: vk.com/te_ekb